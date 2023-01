La Dinamo, în Liga 2, tocmai a izbucnit un scandal monstru, la începutul acestei săptămâni, după ce jucătorii au refuzat să se prezinte la antrenamente, nemulţumiţi că nu au mai fost plătiţi de două luni, scrie orangesport.ro.

Antrenorul Ovidiu Burcă a criticat public atitudinea jucătorilor săi şi a renunţat deja la trei dintre aceştia, chiar dacă lotul este subţire, iar lupta pentru play-off aprigă.

Aflată, din nou, într-o situaţie neplăcută, Dinamo parcă vede luminiţa de la capătul tunelului, în forma unei fuziuni cu ”sora” CS Dinamo, plan pus la cale în culise de mai multă vreme.

Totuşi, cât timp este în insolvenţă, fuziunea nu se poate produce, astfel că, pentru a duce la capăt unirea dintre cele două formaţii, ”câinii” au nevoie de un ajutor financiar serios.

Fuziunea care ar ”zgudui” fotbalul românesc

Dar, în eventualitatea în care scapă de probleme, cei de la CS Dinamo ar fi interesaţi de fuziune, a dezvăluit chiar preşedintele Ionuţ Popa, la Orange Sport.

”(n.r. o fuziune cu FC Dinamo mai e de interes?) Da. Cu aceste probleme (n.r. insolvenţa), nu ne permite legislaţia, dar, din discuţiile anterioare, existau soluţii, conducătorii actuali indicau un orizont de timp scurt în care problemele se rezolvă şi putem să facem acea asociere.

Dar, după cum observaţi, este... chiar azi (n.r. miercuri, 18 ianuarie) m-am întâlnit cu Vlad Iacob, întâmplător, mergeam la un partener şi el era tot prin zona partenerilor, deci pot să vă confirm că munceşte. (n.r. caută investiţii pentru că sunt deja greve) Da, da.



Până la urmă, în orice stat civilizat, neplata conduce la chestii de genul. Acum, nu ştiu nici foarte multe detalii, am vrut să stau cât mai departe de acest subiect, pentru a nu atrage anumite antipatii sau pentru a considera că suntem implicaţi noi într-un fel”, a declarat Ionuţ Popa, în direct, la Zoom Sport.

O fuziune cu CS Dinamo nu ar fi totuşi de ajuns pentru ca una dintre cele mai mari echipe din fotbalul românesc să îşi redobândească locul în elita Superligii.

Stadion nou-nouţ pentru una dintre cele mai mari echipe ale României

Dar noul stadion ar putea înclina clar balanţa în favoarea dinamoviştilor! Ionuţ Popa a mai dezvăluit că noua arenă nu se va mai lăsa aşteptată prea mult.

Vineri, o întâlnire a avut loc pentru finalizarea proiectului noului stadion, care va lua locul vechiului teren şi va avea o capacitate de maxim 25.000 de locuri.

Complexul este gândit ca o bază multifuncţionatlă, de care să poată beneficia nu doar fotbaliştii de la Dinamo, ci şi celelalte secţii de la club.

”Mă bucur că timpul a demonstrat şi cine a fost răspunzător în mare parte pentru nerealizarea stadionului şi cine a împins clubul pas cu pas către eşec.

Mai departe, pot să vă spun că stadionul este într-un stadiu avansat al proiectului, vineri (n.r. 20 ianuarie), la ora 14, avem întâlnirea finală cu proiectantul, în care ne prezintă ce a realizat din creion şi stadiul avizelor necesare şi, din câte am înţeles, la sfârşit de februarie va preda complet proiectul, cu toate avizele necesare, îl va preda CNI-ului.

În momentul în care a predat CNI-ului, noi începem procedura de demolare. (n.r. în 2025 ar trebui terminat stadionul, are 25.000 de locuri) Până la 25.000, da. Este o infrastructură modernă, în centrul Capitalei, nu ştiu câte stadioane avem în centrul Capitalei sau în centrul unui oraş important.

Este gândit ca bază multifuncţională, nu este stadion. Are 12 săli, dacă nu mă înşel, şi centre de recuperare, hotel, restaurante, opt săli de conferinţe, deci eu spun că, la cum am gândit noi strategia clubului şi nivelul de venituri proprii pe care le realizăm an de an, o să reuşim să îl facem atractiv pentru zona de sport, mă refer la ce nu înseamnă teren.

Sper ca echipa de fotbal să promoveze în Liga 1 şi să închirieze, să fie beneficiarii acestui stadion. Toată lumea îşi doreşte asta, suporterii sunt minunaţi, emulaţie, mai mult decât atât, trebuie să creăm modele.

Vorbeam de FC să promoveze, nu CS. Noi am înfiinţat această echipă pentru a avea continuitate la academie şi pentru stadion, pentru că trebuie să avem o echipă care să joace pe acest nou proiect de investiţie al României”, a mai spus preşedintele lui CS Dinamo.

Conform paginii oficiale a noului stadion, arena din Ştefan cel Mare, care ar urma să coste 70 de milioane de euro, va beneficia de următoarele condiţii: