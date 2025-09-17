Conform legii, orice cantitate de alcool descoperită în organism, oricât de mică este valoarea, este sancționată. Singura îngăduință arătată celor care beau li apoi urcă la volan este la cantitatea de alcool în aerul expirat. Dacă această este sub o anumită limită, se aplică doar amendă contravențională și se suspendă permisul auto. Dincolo de această limită, însă, se deschide dosar penal iar șoferul riscă să ajungă la închisoare.