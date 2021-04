„Prezenţa suporterilor este vitală pentru sport în general. Vom avea 12.300 de spectatori. Federaţia Română de Fotbal a făcut o propunere către Ministerul Sănătăţii să ducem această capacitate la 50% din stadion. Urmează ca până pe data de 28 aprilie să înştiinţăm UEFA de decizia pe care am luat-o. Avem un minim de 12.300 de spectatori, sperăm ca Ministerul Sănătăţii să aprobe să creştem acest număr, ar fi extraordinar”, a declarat Gică Popescu, consilier al Guvernului în organizarea Campionatului European.



El speră ca echipa naţională a României să reintre în circuitul marilor competiţii europene şi mondiale începând cu CM 2022: „Ne dorim să ne întoarcem cu echipa naţională la turneele finale cu prima ocazie, la Cupa Mondială din 2022. Nu am început tocmai bine, suntem însă la început, eu sper ca lucrurile să se îndrepte meciurile următoare şi să fim una dintre participantele la această competiţie. Pentru că am lipsit cam de mult timp şi începe lumea să se obişnuiască cu lipsa noastră şi acest lucru este cel mai periculos”.



Trofeul Campionatului European de fotbal EURO 2020 a fost expus duminică la Arena Naţională în cadrul unui eveniment la care au mai participat consilierul Guvernului României pentru UEFA EURO 2020, Gheorghe Popescu, viceprimarul Capitalei Stelian Bujduveanu, precum şi ambasadorii turneului la Bucureşti, Gabriela Szabo, Miodrag Belodedici şi Dorinel Munteanu, .



Programată iniţial în 2020, EURO 2020 a fost amânată pentru 2021 ca urmare a pandemiei de coronavirus. EURO 2020, ediţie aniversară care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfăşura în perioada 11 iunie - 11 iulie 2021 în 11 oraşe: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Sevilla (Spania). România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European de fotbal pe Arena Naţională din Capitală.



Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciurile Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).



Trofeul care se află duminică la Bucureşti va fi oferit câştigătoarei finalei ce va avea loc pe 11 iulie, pe stadionul Wembley din Londra.