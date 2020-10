EXCLUSIV | Lupu, necruțător cu tricolorii după ce ne-am luat adio de la Euro: “Noi mereu încercăm să înviem mortul de la groapă”

În exclusivitate pentru Realitatea Sportivă, Dănuț Lupu a făcut o analiză dură a jocului de la Reykjavik, unde România a pierdut orice șansă de a se mai califica pentru Euro.

“Dorința a fost foarte mare după meciul cu Austria, dar să nu uităm că ei au prins atunci o zi slabă. Ne-am făcut speranțe pentru acest baraj, însă mai avem mult de muncă. Nu putem să formăm o echipă după doar 2 jocuri.

Toată lumea m-a disperat că a fost greșit primul 11. Dar cei care au intrat în repriza a doua poate nu făceau nici cât cei care au jucat în prima, dacă erau titulari.

Noi am avut impresia că am jucat mai bine în partea secundă pentru că islandezii s-au retras. Au căzut puțin fizic și am avut impresia că am controlat cumva jocul. Dar mereu noi încercăm să înviem mortul de la groapă, atunci când preotul face deja slujba”, a fost reacția lui Dănuț Lupu, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.

Fostul internațional scoate în evidență faptul că naționala a avut un singur șut pe poartă aseară. Chiar golul lui Maxim din penaltyul dictat de centralul Skomina.

