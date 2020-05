Dan Savenco, povești savuroase din “carantină”! Întâmplări inedite cu dinamovistul devenit agent de poliție

Savenco și-a luat rolul în serios chiar dacă a fost destul de indulgent cu cei care au încercat să fenteze legea.

“De la bun început, vă spun că eu sunt de fel un om tare liniștit, înțelegător. Amenzi n-am dat încă. Am obraz, n-aș putea s-o fac, fiindcă e ca și cum le-aș da peste nas oamenilor. Și celor alături de care lucrez, și celor care, probabil, că nu au atât de mulți bani ca să achite penalitățile. Știu că viața e grea, și mama are pensie mică, așa că am încercat să le explic tuturor cu frumosul”, a povestit sportivul pentru Libertatea.

Căpitanul dinamoviștilor s-a lovit de câteva cazuri care l-au lăsat efectiv cu gura căscată.

