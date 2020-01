Cozmin Gușă, despre bugetul MTS: Guvernul sacrifică sportul pentru nişte interese electorale

"Am primit mai puţin decât anul trecut şi decât am bugetat anul acesta. Asta este, va trebui să suplimentăm bugetul cu sponsorizări, aşa cum am mai făcut-o şi până acum. Ce este regretabil e că federaţiilor cu şanse de medalii la Jocurile Olimpice, şi Federaţia Română de Judo este una dintre ele, sunt 4-5 cu şanse reale, din păcate, nu le-a îndeplinit cerinţa de finanţare să poată să-şi facă programul de pregătire corespunzător. Aici văd eu o mare problemă a ministrului. Cel mai grav lucru este că nu au prioritizat bugetele federaţiilor cu şanse reale de medalii. E o mare problemă, pe care nici nu au cum să o justifice. Să nu asiguri banii de pregătire acestor federaţii e foarte grav. Eu cred că sunt foarte prudenţi, pentru că nu s-au prins cât de găurit este bugetul şi nici nu ştiu ce să facă cu obligaţiile de tip social, pentru că este an electoral. Şi atunci, mai degrabă sacrifică sportul, care probabil că ei consideră că nu le aduce voturi, pentru nişte interese electorale, ca să mai poată să mai cârpească cu bani ajutoarele sociale sau pensiile", a declarat Guşă.

Detalii AICI

Elisabeta Lipă, profund dezamăgită de bugetul acordat FRC

Și preşedinta Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a declarat, luni, pentru AGERPRES că este profund dezamăgită de bugetul acordat organizaţiei pe care o conduce din partea MTS şi că nu îşi mai asumă câştigarea vreunei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo.



Federaţia Română de Canotaj primeşte din partea MTS, pentru anul 2020, an olimpic, 10.000.000 de lei, cu 300.000 mai puţin faţă de anul trecut.