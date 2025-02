Salariul uriaș de la LPF

Într-un interviu acordat recent, Dumitru Dragomir a mărturisit că, în perioada în care ocupa funcția de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, avea un salariu de 15.000 de euro net pe lună. Totuși, suma pe care o putea primi ar fi fost mult mai mare dacă ar fi acceptat propunerea lui Cristi Borcea, unul dintre finanțatorii din fotbalul românesc.

„Eu eram președintele LPF și aveam 30.000 de euro brut, ceea ce însemna că rămâneam cu 15.000 de euro în mână. La un moment dat, Cristi Borcea mi-a spus că vrea să-mi mărească salariul la 50.000 de euro brut, adică să rămân cu 25.000 de euro în mână. I-am spus: ‘Sunteți nebuni? În ce țară trăim? Nici n-o să pot ieși pe stradă’. Mi-era o rușine de moarte”, a declarat Dumitru Dragomir, conform Fanatik.ro.

Trei pensii și venituri consistente

După retragerea din activitatea de conducere a fotbalului românesc, Dumitru Dragomir continuă să încaseze sume considerabile din pensii. În prezent, fostul șef al LPF primește venituri din trei surse: pensia standard, renta viageră pentru activitatea sportivă și o pensie de la Parlament.

„Iau trei pensii! Acum mi-a venit și de la Parlament. Nu iau niciun leu din firmele mele, trăiesc doar din pensia mea și a soției. Am renta viageră de la sport, câteva sute de euro, am pensie parlamentară – de aproximativ 7.000 de lei, și pensia obișnuită, pentru care am cotizat – 4.000 de euro. În total, mă duc spre 5.000 de euro pe lună”, a explicat Dragomir.

În ciuda veniturilor considerabile, Dragomir susține că nu cheltuie sume mari și preferă să ofere bani nepoților săi. „Nu cheltui nici 2.000 de euro pe lună. Dau la nepoți. N-am bani niciodată”, a precizat el.

La vârsta de 77 de ani, fostul conducător din fotbalul românesc și-a asigurat un trai confortabil, însă continuă să fie un personaj vocal și activ în spațiul public, comentând frecvent subiectele legate de sport și politică.