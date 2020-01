Australian Open 2020 // Simona Halep, prima reacție după victoria cu Harriet Dart

Australian Open 2020 // "Nu mai jucasem pana acum cu ea, a fost greu sa intru in ritm, ea a lovit puternic, dar m-am descurcat destul de bine si am rezistat pana la final. Am urmarit meciurile ei si stiam ca este inteligenta pe teren, doar ca nu este asa de puternica. Am facut tot ce a depins de mine sa castig si am reusit", a spus Simona Halep la finalul partidei cu Harriet Dart.

Simona Halep a învins-o cu scorul de 6-2, 6-4 pe britanica Harriet Dart, locul 173 WTA, venită din calificări, în turul al doilea al Australian Open.

Australian Open 2020 // În turul III, Simona Halep va juca fie cu americanca Danielle Collins, locul 25 WTA şi cap de serie numărul 26, fie cu Iulia Putinţeva din Kazahstan, locul 38 WTA.

Calificarea în turul III este recompensată la Australian Open cu un premiu de 300.000 de dolari australieni (206.000 dolari americani) şi cu 130 de puncte WTA.