Potrivit documentului oficial, guvernul central va contribui cu 3,5 miliarde de dolari australieni (aprox. 1,95 miliarde de euro), sumă care se adaugă la efortul financiar al autorităților locale. În total, investiția ajunge la 7,1 miliarde de dolari australieni (aprox. 3,97 miliarde de euro).

Arenele care vor prinde viață

Fondurile vor fi direcționate către construcția și modernizarea a 17 arene sportive din Queensland, inclusiv două proiecte majore:

un stadion ultramodern de 63.000 de locuri în Parcul Victoria;

un Centru Acvatic Național cu 25.000 de locuri în zona Spring Hill.

Pe lângă infrastructura sportivă, planul include și îmbunătățirea accesului la spațiile verzi din jurul Parcului Victoria, pentru a transforma zona într-un pol al vieții comunitare și după terminarea competiției.

Beneficii pe termen lung

„Brisbane 2032 trebuie să fie Jocurile de care să fim mândri cu toții. Noul acord garantează că dezvoltarea implică și comunitățile locale și că beneficiile vor ajunge în întreaga țară”, a declarat Catherine King, ministrul federal pentru Infrastructură, Transporturi și Dezvoltare Regională.

Oficialul a subliniat că arenele vor rămâne în serviciul sportivilor australieni și după Jocuri, reprezentând o moștenire pentru generațiile viitoare.

Brisbane 2032 va fi a treia ediție olimpică găzduită de Australia, după Melbourne (1956) și Sydney (2000). Autoritățile promit un eveniment spectaculos, care să pună Australia pe harta sportivă mondială nu doar prin competiții, ci și prin infrastructura sustenabilă și beneficiile comunitare.