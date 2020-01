Adrian Mutu e sincer: „În momentul acesta, ca antrenor, nu îmi permit să am o filozofie proprie”

Deși se așteptă rezultate mărețe de la naționala de tineret, după evoluția foarte bună de la Campionatul European U21 din Italia, Mutu recunoaște că încă nu are o filozofie proprie de joc, dar spune că aceasta va apărea în timp.

„În momentul ăsta, ca antrenor, nu îmi permit să am o folozofie şi nici la experienţele trecute nu mi-am permis să am o filozofie proprie. Asta nu înseamnă că nu ştiu ce vreau de la mine. Eu trebuie să mă adaptez la realitatea care este şi în momentul de faţă fiind selecţionerul U21 trebuie să mă adaptez la ceea ce se întâmplă. În momentul ăsta eu nu pot să îmi pun amprenta pe un lot de jucători aşa cum aş vrea eu, pentru că nu am timp.

În primul rând vreau să conturez un lot posibil pentru meciul cu Danemarca iar după aceea îmi voi da seama cam ce sistem vreau să folosesc, în funcţie de calităţile jucătorilor. Nu am ajuns în situaţia antrenorilor mari ca atunci când mă duc să spunîl vreau pe X, îl vreau pe Y pentru că aşa joc eu. Am încercat să mă adaptez eu pe calităţile jucătorilor existenţi la clubul respectiv”, a declarat Adrian Mutu.

