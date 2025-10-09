„Acum ceva timp am avut, ca pensionar, un contract de colaborare cu timp parțial. "Firește", mi s-a reținut CAS (contribuția pentru pensie). Câte 25% din brut. În total, vreo 4000 lei reținuți”, a povestit Kivu într-o postare pe Facebook.

După mai bine de un an și mai multe solicitări, când a primit decizia de recalculare, a crezut că este o greșeală: i s-au acordat 5 lei în plus pe lună, dar după impozitarea și oprirea CASS, suma netă este de... 4 lei.

„Acum, vă rog să calculați câți ani ar trebui să mai trăiesc eu pentru a-mi recupera contribuția respectivă. Nu vă osteniți, am calculat eu: 83 de ani. Cum să obligi un pensionar să contribuie la... pensie? N-ar fi mai logic ca această contribuție să fie, în cazul pensionarilor, opțională?”, a scris Kivu.

