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Restricții la apă în plină caniculă! Alimentarea a fost oprită temporar în mai multe localități din Prahova
Apă robinet
Publicat6 aug. 2026, 12:07
Actualizat6 aug. 2026, 12:11
Locuitorii din orașul Urlați și din trei localități aparținătoare au rămas temporar fără apă potabilă, după ce consumul ridicat din ultimele zile a dus la scăderea stocurilor de apă. Furnizorul Hidro Prahova anunță că alimentarea va fi reluată treptat, pe măsură ce rezervele se refac.
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