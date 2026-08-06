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Restricții la apă în plină caniculă! Alimentarea a fost oprită temporar în mai multe localități din Prahova

Apă robinet

Apă robinet

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 aug. 2026, 12:07
Actualizat6 aug. 2026, 12:11

Locuitorii din orașul Urlați și din trei localități aparținătoare au rămas temporar fără apă potabilă, după ce consumul ridicat din ultimele zile a dus la scăderea stocurilor de apă. Furnizorul Hidro Prahova anunță că alimentarea va fi reluată treptat, pe măsură ce rezervele se refac.

Compania Hidro Prahova, principalul furnizor de apă din județul Prahova, a anunțat că a întrerupt temporar alimentarea cu apă potabilă în orașul Urlați și în mai multe localități din componența acestuia.

Potrivit companiei, măsura a fost luată pentru refacerea stocurilor de apă din Frontul de Captare Bălțești, afectate de consumul ridicat înregistrat în această perioadă.

„Hidro Prahova S.A. informează abonații că, astăzi, 6 august 2026, pentru refacerea stocului de apă din Frontul de Captare Bălțești, pe fondul consumului ridicat înregistrat în această perioadă, este necesară întreruperea temporară a furnizării apei”, a transmis compania.

Programul întreruperilor

În orașul Urlați, furnizarea apei este sistată în intervalul 12:00 – 16:00. În localitățile Valea Urloii, Cherba și Valea Seman, restricțiile sunt valabile între 11:00 și 18:00.

Când va fi reluată alimentarea cu apă

Reprezentanții Hidro Prahova precizează că alimentarea cu apă va fi reluată treptat, în funcție de refacerea stocurilor și de stabilizarea sistemului de distribuție.

Compania le recomandă consumatorilor să utilizeze apa cu responsabilitate, pentru a evita apariția unor noi probleme în alimentarea cu apă în perioada următoare.

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