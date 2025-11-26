Ziua 1 – 29 noiembrie | București – Curtea de Argeș – Cozia – Sibiu – Deva

Plecare din București la ora 7:00.

Primul popas: Mănăstirea Curtea de Argeș și Necropola Regală, unde ne închinăm la moaștele

Sfintei Filofteia și la mormintele regilor României.

Continuăm traseul către Mănăstirea Cozia, ctitoria lui Mircea cel Bătrân, renumită pentru

frescele sale bizantine și aerul său liniștitor de rugăciune.

Ne oprim la Sibiu, pentru o plimbare prin centrul vechi, un loc în care tradiția întâlnește eleganța

europeană.

Seara, cazare la Hotel Sarmis 3* sau similar în Deva, cu cină inclusă.

Ziua 2 – 30 noiembrie | Sf. Andrei – Castelul Corvinilor – Prislop – Sarmizegetusa Regia –

Deva

După micul dejun, vizităm Castelul Corvinilor din Hunedoara – simbol al cavalerismului

transilvănean și al legendelor care au dăinuit peste secole.

Ne îndreptăm apoi către Mănăstirea Prislop, loc de pelerinaj și taină, unde ne închinăm la

mormântul Părintelui Arsenie Boca, în preajma zilei sale (28 noiembrie).

Continuăm spre Sarmizegetusa Regia, fosta capitală a Daciei, într-un popas în semn de

recunoștință pentru strămoșii noștri — „cei mai viteji și mai drepți dintre traci”.

Seara, întoarcere la Deva, cină și odihnă.

Ziua 3 – 1 decembrie | Alba Iulia – Ziua Națională a României

După micul dejun, plecăm spre Alba Iulia, unde vom participa la ceremoniile dedicate și special

organizate pentru Ziua Națională a României.

Vizităm Cetatea Alba Carolina, locul unde s-a înfăptuit Marea Unire și unde fiecare pas poartă

ecoul demnității românești.

După-amiază, întoarcere spre București, cu sufletul plin și inimile calde.

PREŢ: 800 lei/persoană

Tariful include:

o Transport cu autocar licențiat internațional

o 2 nopți de cazare cu mic dejun și cină

Tariful nu include:

o Biletele de intrare la obiectivele turistice (se achită separat)

o Prânzurile (se pot organiza la cerere, cu cost suplimentar)

Înscrierile se pot face rapid și simplu accesând site-ul oficial www.carpatiatour.ro, sau apelând numerele de telefon 0722 635 861 / 0735 761 444