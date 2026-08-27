Parcul Prieteniei Româno-Americane prinde contur în Sectorul 4 . Paolo Zampolli, Trimisul Special al Președintelui Statelor Unite ale Americii pentru Parteneriate Globale, apreciază proiectul și activitatea ambasadorului Darryl Nirenberg în consolidarea r

Publicat 27 aug. 2026, 17:10 Actualizat 28 aug. 2026, 08:11

Extinderea Parcului Tudor Arghezi cu încă aproape patru hectare va transforma sudul Capitalei într-un spațiu verde de înaltă calitate pentru zecile de mii de oameni mutați aici în ultimii ani și va aduce, în același timp, în București un nou simbol al relației dintre România și Statele Unite ale Americii: Parcul Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump”.

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