"Au incepus sa iasa la iveala si alte situatii cu privire al aceeasi persoana. El (medicul - n.r.) a mai fost chemat la Parchet si in trecut doar ca nu avea aceasta calitate de suspect. Trebuie sa precizez, ca avocat, ca persista in continuare prezumtia de nevinovatie (in cazul sau - n.r.).

Cat avem aceste declaratii si avem si acest filmulet pe care l-ati difuzat si dvs, inculsiv marturia mamei si a tatalui care sunt parti vatamate in dosar, avem dovada ca aceste lucruri s-au intamplat acolo si poate ca nu o singura data", a afirmat avocatul Adrian Cuculis, la Realitatea PLUS.

Avocatul a marturist ca a fost socat de faptul ca, in cadrul audierilor de vineri la care a fost spus medicul ginecolog Florian Robe, nu a fost rostit deloc cuvantul "copil".

"Ieri nu s-a spus niciodata pe parcursul audierilor cuvantul <<copil>>. Nu pot sa inteleg cum - stiti ca eu sunt tata de copil prematur si poate ca sunt subiectiv - dar medicul s-a referit la un avorton sau la un produs de conceptie. Mi s-a parut halucinat. (...) Poate ca avea medicul o preconceptie bazata pe un ghid de bune practici, insa orice fel de ghid, orice fel de norma sau de lege nu va fi peste Constitutia Romaniei", a explicat avocatul.

Mai mult, Cuculis sustine ca numele medicului de la Polizu ar putea fi implicat si in alte cazuri extrem de grave. Unul dintre ele este cel al unui bebelus scapat in cap, incident relatat de mama acestuia si despre care avocatul spune ca are poze care sa demonstreze cele intamplate, dar pe care nu le poate face publice momentan.

"Nu vorbim doar despre o situatie la inceput (implicarea numelui medicului in cazuri halucinante - n.r.). Mama (bebelusului scapat in cap - n.r.) i-a formulat o plangere penala acum 3-4 ani de zile, dar cazul a fost clasat pentru ca nu a reusit sa faca dovada ca acel bebelus a fost scapat in cap. Chestiunea a fost transata in urma cu cativa ani. Vazand aceasta informatie (cu copilul aruncat la gunoi care a fost ulterior salvat de o asistenta - n.r.) s-a decis sa reia cazul pentru ca nu isi explica cum de copilul ei avea un hematom pe partea dreapta a capului. Am pozele, dar nu le pot prezenta", a declarat Adrian Cuculis.

El a precizat ca si acest copil are nevoie de terapie in urma incidentului petrecut la nastere, repectiv de logopedie si ca, in prezent, se confrunta cu "o intarziere majora in crestere".

"Mama vrea sa gaseasca dreptate in instanta civila pentru ca in cea penala lucrurile s-au clasat", a spus avocatul.

Lucrurile nu se opresc insa aici. Din contra, se prefigureaza si un al treilea caz cu o sarcina pierduta la 27 de saptamani in urma unei interventii facute de acelasi medic.

"Toate aceste cazuri vor fi coroborate. Se creioneaza o imagine cu privire la acest personaj despre care foarte multi spuneau ca ar fi fi un doctor excelent", a mai spus Cuculis.