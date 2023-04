Nicu Alifantis a fost printre artiștii care au primit indemnizații în pandemie. Din aprilie 2020 şi până la jumătatea anului 2021, când programul guvernamental a fost oprit, artistul a încasat peste patru mii de lei lunar. Mai mult, Nicu Alifantis a achitat și peste 13 mii de lei impozit pentru ajutorul primit. Cu toate acestea, artistul a fost acum somat să dea toți banii înapoi, chiar dacă îndeplinea condițiile impuse de oficiali.

"Neam de neamul meu de la Brăila nu a trăit o atâta zi minunată ca aceea în care am primit aceste scrisori de la o instituție a statului care se ocupă cu recuperările banilor ai artiștilor infractori. (...) În 2020 am aplicat, pentru că statul român dădea niște indemnizații. (...) Am primit o indemnizație, începând cu luna martie până în luna noiembrie. Era de 4.072 de lei.

(...) În luna iunie 2021, am primit o notificare de la ANAF prin care eram obligat să plătesc un impozit la acești bani încasați și am plătit un impozit undeva în valoare de 13.500 de lei. După care, toate au fost bune și frumoase, și m-am trezit acum că trebuie să dau toți banii înapoi. (...) Este ceva inadmisibil și intolerabil. Chiar mă simt umilit," a declarat Nicu Alifantis, în direct la Realitatea Plus.