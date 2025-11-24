În contextul discuțiilor despre tehnologii dual-use și cerințe NATO, ICI București a semnat, alături de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați - Centrul de tehnologii în Mobilitate (CTM) și ITH Management Office, un Memorandum de Înțelegere pentru dezvoltarea unui centru național de testare a tehnologiilor cu potențial de risc cibernetic. Centrul va avea ca obiectiv evaluarea securității echipamentelor și tehnologiilor provenite din spații cu risc cibernetic, susceptibile să conțină malware sau aplicații malițioase, contribuind la creșterea capacității României de prevenire și răspuns în fața amenințărilor digitale.

„Prin acest workshop am facilitat un cadru de dialog între companii, integratori, mediul academic și instituțiile statului, în care au fost discutate direcții de acțiune și posibile priorități de investiție relevante pentru România. De asemenea, semnarea Memorandumului reprezintă un demers concret pentru dezvoltarea unei capacități de testare și evaluare a securității unor tehnologii critice, cu scopul de a reduce riscurile asociate malware-ului și aplicațiilor malițioase. ICI București va continua să susțină colaborarea dintre cercetare, industrie și partenerii euro-atlantici pentru a contribui la dezvoltarea unor soluții sigure și compatibile cu cerințele actuale.” a declarat Adrian-Victor Vevera, director general ICI București.

Workshop-ul s-a adresat companiilor din industria de apărare, integratorilor locali și asociațiilor de profil, oferind un cadru de discuție aplicat despre provocările și oportunitățile generate de noile tehnologii cu utilizare duală. Participanții au analizat impactul acestora asupra capabilităților de securitate și apărare, precum și necesitatea alinierii la standardele și obiectivele euro-atlantice în materie de interoperabilitate, reziliență și inovare.