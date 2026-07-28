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Social· 2 min citire
Haos în sistemul medical: grevă generală în aproape 500 de spitale. Doar urgențele vor fi tratate
Publicat28 iul. 2026, 07:13
Actualizat28 iul. 2026, 07:20
SursăRealitatea PLUS
Blocaj fără precedent în sistemul medical! Cadrele medicale au intrat în grevă generală, iar în aproape 500 de spitale vor fi asigurate doar urgențele, iar operațiile și consultațiile vor fi amânate. După întâlnirea de ieri de la Palatul Cotroceni nu s-a ajuns la nicio concluzie, iar sindicatele acuză că se fac presiuni asupra angajaților care au semnat pentru grevă. Greva declanșată este pe termen nelimitat, iar angajații cer deblocarea posturilor. Ministerul Sănătății a venit cu un nou memorandum pentru a debloca peste 7.800 de posturi, dar nevoia e de cel puțin 30.000.
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