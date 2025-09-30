Demisii și anchete la o creșă din Arad, după ce mai mulți copii ar fi fost maltratați de educatoare. Discuțiile șocante au fost înregistrate

Cadrele grădiniței i-au sfidat pe părinți până au fost puse în fața probelor
Anchetă de amploare la o creșă din Arad, după ce o femeie a acuzat că micuții sunt abuzați de către educatoare și îngrijitoare. Totul a ieșit la iveală după ce un băiețel a ajuns lovit acasă. Mama sa i-a montat un dispozitiv de înregistrare, iar când a ascultat discuțiile șocante purtate de cadrele grădiniței, a fost șocată. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional, în special asupra minorilor.

Suspiciunile părinților au fost alimentate de faptul că băiețelul lor, în vârstă de trei ani, a început să aibă un comportament diferit imediat după ce a început să se ducă la creșă. După ce i-au montat pe haine un dispozitiv de înregistrare, părinții au descoperit că micuțul era jignit și bruscat, la fel ca și alți copii din grădiniță, potrivit unui post TV.

Micuții erau bruscați și amenințați cu pedepse corporale sau traumatizante -"te iau de urechi", "chem poliția", "te închid acolo toată noaptea".

Revoltați de un asemenea comportament, părinții micuțului au depus o plângere penală, precum și sesizări la Inspectoratul Școlar, DGASPC și Direcția de Asistență Socială.

Inițial, cadrele de la creșa din Arad au negat acuzațiile, ba chiar au manifestat o atitudine sfidătoare. Ulterior, puse în fața probelor, educatoarea și îngrijitoarea au ales să demisioneze.

În schimb, asistenta continuă să lucreze în creșa respectivă, iar în cazul plângerii de la Poliție, deși a fost depusă încă din iunie, ancheta bate pasul pe loc, după cum a declarat mama copilului.