Suspiciunile părinților au fost alimentate de faptul că băiețelul lor, în vârstă de trei ani, a început să aibă un comportament diferit imediat după ce a început să se ducă la creșă. După ce i-au montat pe haine un dispozitiv de înregistrare, părinții au descoperit că micuțul era jignit și bruscat, la fel ca și alți copii din grădiniță, potrivit unui post TV.

Micuții erau bruscați și amenințați cu pedepse corporale sau traumatizante -"te iau de urechi", "chem poliția", "te închid acolo toată noaptea".

Revoltați de un asemenea comportament, părinții micuțului au depus o plângere penală, precum și sesizări la Inspectoratul Școlar, DGASPC și Direcția de Asistență Socială.

Inițial, cadrele de la creșa din Arad au negat acuzațiile, ba chiar au manifestat o atitudine sfidătoare. Ulterior, puse în fața probelor, educatoarea și îngrijitoarea au ales să demisioneze.

În schimb, asistenta continuă să lucreze în creșa respectivă, iar în cazul plângerii de la Poliție, deși a fost depusă încă din iunie, ancheta bate pasul pe loc, după cum a declarat mama copilului.