Scene șocante au avut loc, luni, în satul Scoreiu din județul Sibiu.

„Polițiștii sibieni au fost sesizați, prin apel 112, despre faptul că într-un imobil din localitatea Scoreiu un minor de 10 ani ar fi fost găsit legat și încuiat în casă. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Porumbacu de Jos s-au deplasat la fața locului, unde au identificat un minor în vârstă de 10 ani, legat de picior cu un lanț prins de masă”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, citat de Ora de Sibiu.

Din cercetările efectuate a rezultat faptul că tatăl, în vârstă de 36 de ani, ar fi apelat la această metodă brutală pentru a merge la cumpărături.

În urma celor întâmplate, polițiștii au întocmit un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului și l-au reținut pentru 24 de ore. Totodată, a fost sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sibiu, iar copilul a fost plasat într-un centru de protecție.

Polițiști au întocmit un dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de rele tratamente aplicate minorului și lipsire de libertate în mod ilegal.