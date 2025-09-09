Caz șocant în județul Sibiu: un tată și-a legat copilul de masă, cu un lanț și a plecat la cumpărături

Bărbatul riscă să ajungă în spatele gratiilor (foto ilustrativ)
Bărbatul riscă să ajungă în spatele gratiilor (foto ilustrativ)

Un bărbat și-a lăsat copilul legat cu un lanț de masă, în timp ce a plecat la cumpărături. Incidentul, care a avut loc într-o localitate din județul Sibiu, a fost semnalat de vecini și a stârnit reacții puternice în comunitate. Autoritățile au intervenit de urgență, iar băiatul în vârstă de 10 ani a fost preluat de Protecția Copilului pentru evaluare. În paralel, tatăl a fost reținut și riscă inclusiv sancțiuni penale pentru rele tratamente.

Scene șocante au avut loc, luni, în satul Scoreiu din județul Sibiu.  

„Polițiștii sibieni au fost sesizați, prin apel 112, despre faptul că într-un imobil din localitatea Scoreiu un minor de 10 ani ar fi fost găsit legat și încuiat în casă. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Porumbacu de Jos s-au deplasat la fața locului, unde au identificat un minor în vârstă de 10 ani, legat de picior cu un lanț prins de masă”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, citat de Ora de Sibiu. 

În urma celor întâmplate, polițiștii au întocmit un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului și l-au reținut pentru 24 de ore. Totodată, a fost sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sibiu, iar copilul a fost plasat într-un centru de protecție.

Polițiști au întocmit un dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de rele tratamente aplicate minorului și lipsire de libertate în mod ilegal.