Calea Văcărești, mai verde și mai accesibilă mijloacelor de transport public. Peste 300 de arbori vor încadra calea de rulare a tramvaielor, pentru a reduce poluarea, zgomotul produs de trafic și disconfortul termic

Sectorul 4 al Municipiului București continuă procesul de modernizare și regenerare urbană a domeniului public pe care îl administrează, iar una dintre cele mai importante intervenții din această perioadă vizează modernizarea și accesibilizarea Căii Văcărești, arteră de circulație care va fi refăcută în totalitate, atât din punct de vedere estetic, cât și funcțional.

În prima etapă a lucrărilor ce se derulează pe tronsonul dintre Pasajul Mihai Bravu și Piața Sudului, au fost reamenajate grădinile de bloc, au fost plantate noi garduri vii și au fost înlocuiți arborii lipsă, fiind plantați, suplimentar, pe aliniamentul stradal, și alți copaci maturi, pentru creșterea suprafeței verzi, atât de necesare în lupta pentru combaterea poluării.

În perioada imediat următoare, lucrările vor intra într-o etapă mult mai detaliată, care va viza infrastructura pietonală și reorganizarea spațiului public. Astfel, trotuarul de pe partea dreaptă, pe sensul de mers dinspre centrul orașului către Piața Sudului, din zona blocurilor de locuințe, va fi lărgit pentru a asigura o mobilitate crescută și condiții mai bune de deplasare pentru pietoni.

Totodată, în zona mediană a bulevardului, vor fi amenajate noi spații verzi care vor încadra linia de tramvai pe ambele sensuri de circulație. Acestea vor include gazon, arbori și elemente peisagistice menite să transforme Calea Văcărești într-un coridor urban modern, verde și prietenos cu locuitorii.

În total, peste 300 de noi arbori își vor face loc pe zona centrală a bulevardului și vor avea o misiune foarte importantă. Vorbim despre arbori maturi, care, prin coronamentul lor, vor absorbi particulele de praf și noxele produse de traficul auto, inclusiv particulele PM10 și PM2,5, extrem de fine și nocive pentru sănătatea oamenilor. Totodată, prezența arborilor va contribui la reducerea disconfortului termic, prin scăderea temperaturii la nivelul solului și limitarea supraîncălzirii orașului.

Nu în ultimul rând, zgomotul produs de circulația tramvaielor pe Calea Văcărești nu va mai fi atât de deranjant pentru locuitorii blocurilor din zonă, întrucât acesta se va diminua considerabil odată cu plantarea celor peste 300 de arbori.

În paralel, va fi creat și un spațiu suplimentar destinat traficului rutier, pe sensul de mers dinspre Tineretului către Piața Sudului, astfel încât mijloacele de transport în comun să poată utiliza exclusiv prima bandă dintre cele trei benzi de circulație disponibile și nu pe cea de-a doua, așa cum sunt obligați în prezent șoferii STB să procedeze, din cauza mașinilor parcate la marginea drumului și care, de cele mai multe ori, ocupă partea carosabilă mai mult decât este permis.

Prin aceste intervenții, care vor începe imediat și au ca termen de finalizare sfârșitul acestei veri, Sectorul 4 urmărește nu doar modernizarea infrastructurii urbane, ci și creșterea calității vieții pentru întreaga comunitate.