BĂTAIE DE JOC Asfalt direct peste pământ, în comuna vrânceană Tănăsoaia, prin PNDL

Lucrările finanțate prin PNDL - verificate de DNA

Procurorii anticorupție au intrat pe fir și cercetează lucrările de investiții derulate prin PNDL, decontate de Ministerul Dezvoltării anii trecuți, fără a fi verificate. De la sfârșitul lui 2019, de când a ajuns ministru, Ion Ștefan a dispus controale ale Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației la investițiile pentru care unitățile administrativ-teritoriale solicitau decontarea facturilor. În urma acestor controale s-au descoperit multe nereguli și neconformități, ceea ce a condus la oprirea la plată a unor facturi în valoare totală de peste 500 de milioane de lei.

Până în noiembrie 2019, ministerul nu a efectuat controale pentru a verifica realitatea din teren cu privire la lucrările prin PNDL. „Cu alte cuvinte, PNDL 1 şi 2 nu a fost verificat până în noiembrie 2019. S-au derulat miliarde de lei (…) şi aceste lucrări nu au fost verificate niciodată. Ar fi trebuit să controlăm aceste lucrări. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. De când am ajuns în fruntea ministerului am format echipe mixte cu membrii Corpului de Control, am făcut aceste controale", a declarat ministrul Dezvoltării, vrânceanul Ion Ștefan.

În urma controalelor și a neregulilor constatate, procurorii DNA s-au autosesizat și au solicitat documente cu privire la investițiile derulate prin PNDL. „DNA-ul a venit şi astăzi (nr. luni, 10 februarie) şi am predat anumite documente pentru anumite lucrări”, a spus ministrul Lucrărilor Publice. Ion Ștefan a precizat că, în urma verificărilor pe teren, MLPDA a decontat lucrări executate în valoare de 3 miliarde de lei și a suspendat de la plată lucrări de peste 500 de milioane de lei. „Am folosit întreg aparatul ISC pentru a verifica fiecare cerere de plată şi am făcut un supracontrol cu o echipă mixtă. (…) Nu este o chestie necunoscută de cei care au condus până acum ministerul, sunt bani publici decontaţi fără a exista lucrarea în sine”, a mai explicat ministrul Ion Ștefan.

Reporterul Realitatea a încercat să obțină un punct de vedere și din partea primarului din Comuna Tănăsoia, dar acesta a fost de negăsit.

Poliția s-a autosesizat

Inspectoratul Județean de Poliție Vrancea a anunțat că s-a autosesizat după ce Realitatea de Vrancea a semnalat nereguli la un drum comunal din comuna vrânceană Tănăsoaia dau și la o școală din aceeași localitate, ale căror reabilitări, prin fonduri de la buget, în cadrul programului PNDL (Programul Național de Dezvoltare Rurală), au fost făcute de mântuială. „În urma apariției în mass media a unor materiale de presă legate de investiții PNDL în comuna Tănăsoaia, IPJ Vrancea s-a autosesizat și va efectua verificări pentru a stabili dacă cele aduse la cunoștința publicului sunt de natură a încălca legea penală”, a declarat Lidia Brașoveanu, purtător de cuvânt al IPJ Vrancea.

Două proiecte finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) în comuna vrânceană Tănăsoaia ilustrează jaful din bani publici prin acest program.

Jaful prin PNDL, "desăvârșit" în comuna vrânceană Tănăsoaia

În 2017, administrația din Tănăsoaia a primit bani de la Ministerul Dezvoltării pentru reabilitare și extindere cu 3 săli clasă și grup sanitar în localitatea Feldioara. Tipul investiției vizează infrastructura educațională și constă în reabilitarea școlii existente în suprafață de 460,57mp și o extindere propusă cu grup sanitar în suprafață de 378,78mp inclusiv instalații sanitare, termice, electrice, canalizare, bazin vidanjabil, montare CT pe lemne, sistematizare verticală, etc. Valoarea estimată a contractului a fost de 1.800.000 lei fără TVA.

În 2020, școala arată ca abandonată, acolo nefiind de fapt nici un șantier. Tot ce s-a realizat a fost să se monteze tablă pe jumătate din acoperiș și să se sape în curte perimetrul noii extinderi care, între timp, a fost acoperit de bălării. Există bănuieli că la acoperiș nici nu s-a făcut vreo modernizare, sub tablă fiind căpriorii vechi puși de bunicii din Tănăsoaia care au ajutat pe vremuri la construcția imobilului. Curtea de Conturi a vrut să verifice modul în care primarul PSD, amic de vânătoare cu Marian Oprișan - președintele CJ Vrancea și al PSD Vrancea, Romeo Vulpe, a cheltuit banii de la Guvern.