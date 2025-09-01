Avocat: În spatele scandalului artificial al pensiilor magistraților, Guvernul lovește cu cinism și lipsă de umanitate în persoanele cu handicap

În ciuda declarațiilor publice, măsurile de austeritate îi vizează în special pe românii de rând
În ciuda declarațiilor publice, măsurile de austeritate îi vizează în special pe românii de rând

Avocatul Toni Neacșu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, acuză guvernul că a folosit scandalul artificial și amplificat privind pensiile magistraților ca paravan pentru a impune o serie de măsuri „care frizează cinismul și lipsa de umanitate”. Potrivit acestuia, cel mai clar exemplu este eliminarea scutirii de la plata impozitului pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, o decizie care afectează direct un segment vulnerabil al populației.

 

Într-o scurtă analiză, Adrian Toni Neacșu susține că, în cazul măsurilor care afectează categoriile defavorizate, Guvernul nici măcar nu s-a mai străduit să ofere explicații.

„Dacă eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri pentru marile companii (IMCA) este justificată — chiar în nota de fundamentare oficială — nu pe considerente economice sau bugetare, ci printr-un simplu lobby (citiți: trafic de influență mascat) al acestora, nu există niciun fel de justificare pentru eliminarea scutirii de impozit pe clădiri și mijloace de transport (un singur autovehicul, de regulă adaptat special) pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat”, a scris Neacșu.

Prin astfel de măsuri, consideră avocatul, Guvernul pare să ignore articolul din Constituție care stipulează că România este un stat social, iar potrivit art. 50, „persoanele cu handicap se bucură de protecție socială”.