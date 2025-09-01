Într-o scurtă analiză, Adrian Toni Neacșu susține că, în cazul măsurilor care afectează categoriile defavorizate, Guvernul nici măcar nu s-a mai străduit să ofere explicații.

„Dacă eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri pentru marile companii (IMCA) este justificată — chiar în nota de fundamentare oficială — nu pe considerente economice sau bugetare, ci printr-un simplu lobby (citiți: trafic de influență mascat) al acestora, nu există niciun fel de justificare pentru eliminarea scutirii de impozit pe clădiri și mijloace de transport (un singur autovehicul, de regulă adaptat special) pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat”, a scris Neacșu.

Prin astfel de măsuri, consideră avocatul, Guvernul pare să ignore articolul din Constituție care stipulează că România este un stat social, iar potrivit art. 50, „persoanele cu handicap se bucură de protecție socială”.