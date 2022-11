Incidentul s-a petrecut în urmă cu scurt timp în cea mai scumpă zona din Capitală , respectiv în apropierea parcului Herăstrău .

Mașina a lua foc în parcare iar apoi flăcările s-au exstins la parterul clădirii din apropiere. Șapte persoane au fost evacuate de urgență. Vorbim de un autoturism de lux, care nu este mai vechi de doi ani, de aceea există suspiciuni că focul ar fi putut fi pus intenționat .

"In urma cu scurt timp am fost solicitati pentru a interveni pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism, in str. Aron Cotrus. Flacarile s-au extins la fatada cladirii si au afectat o camera a unui apartament, respectiv un alt autoturism stationat. Pentru siguranta locatarilor au fost evacuate 7 persoane din bloc.

Au actionat 4 autospeciale de stingere. Nu sunt victime", informeaza Politia.