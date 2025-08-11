Gabriela s-a confruntat cu un diagnostic sever, însă cu mult curaj, determinare și încredere în progresele medicinei a reușit să câștige lupta cu boala. Totul a început cu câțiva ani în urmă, când Gabriela a simțit că ceva nu este în regulă la unul dintre sâni. A căutat o clinică unde să poată face câteva investigații și a ajuns, aparent întâmplător, la SANADOR. A fost atrasă de atmosfera prietenoasă și de profesionalismul observat încă de la intrare, simțind că este locul potrivit în care își poate înfrunta temerile și unde va primi ajutorul necesar.

La SANADOR, Gabriela a fost consultată de Dr. Bogdan Marțian, medic primar chirurgie generală și șeful Secției de Chirurgie generală, iar după câteva investigații i-a pus diagnosticul de cancer mamar. A fost operată rapid, cu succes, iar ulterior a urmat tratamentul recomandat în cadrul Centrului Oncologic SANADOR. Pentru că a fost diagnosticată precoce, Gabriela nu a avut nevoie de chimioterapie, dar urmează un tratament hormonal și revine regulat la control, la fiecare trei luni.

Recuperarea postoperatorie a fost lipsită de complicații. Gabriela s-a simțit bine încă din primele zile, fiind impresionată de grija echipei medicale și de empatia personalului. A fost tratată cu căldură, ceea ce a ajutat-o să înfrunte boala fără teamă. Își amintește cu recunoștință fiecare gest al medicilor și al asistentelor, care au contribuit la starea sa de bine și la menținerea optimismului care nu i-a dispărut nici în prezent.

Având în vedere experiența prin care a trecut, Gabriela sfătuiește toate femeile să facă anual o ecografie mamară și o mamografie, pentru a-și verifica sănătatea sânilor, să se iubească și să nu amâne controalele medicale. Spune cu convingere că optimismul a fost o parte importantă din procesul ei de vindecare și că nu a lăsat nicio clipă gândurile negative să o domine.

La SANADOR, pacientele au acces la consultații de specialitate și investigații specifice pentru verificarea sănătății sânilor, inclusiv ecografii mamare și mamografii digitale 3D cu tomosinteză, efectuate cu ajutorul sistemului Selenia Dimensions 3D Hologic – unul dintre cele mai performante echipamente disponibile.

În cazul unui diagnostic de cancer mamar, și nu numai, la Centrul Oncologic SANADOR pacienții beneficiază de o abordare integrată, individualizată, adaptată fiecărui caz în parte, și de toate tipurile de tratamente oncologice disponibile: chimioterapie, radioterapie, stereotaxie, brahiterapie, terapii hormonale, imunoterapie și terapii țintite. Cea mai potrivită decizie terapeutică pentru fiecare pacient în parte este stabilită în Comisia oncologică multidisciplinară, din care fac parte medici cu experiență cu diferite specializări.

În completarea tratamentului oncologic, atunci când există indicație pentru tratament chirurgical, intervențiile sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR în condiții sporite de siguranță, într-un bloc operator foarte bine dotat, de chirurgi experimentați cu ajutorul specialiștilor din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I.