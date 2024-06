La vârsta de 19 ani, David Popovici este mândrul deținător at titlurilor de campion mondial și european în 2022 la 100 de metri și la 200 de metri în stil liber. Pentru un sportiv care are nevoie de o formă fizică excepțională, alimentația joacă un rol extrem de important. În mod firesc, David Popovici are un regim alimentar bine pus la punct, care îi permite să-și mențină energia și să se recupereze corespunzător după antrenamentele intense.