"Deși Guvernul, prin premierul Ilie Bolojan și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete și CNAS, prin președintele Horațiu Moldovan, au declarat public în mod repetat majorarea valorii punctului (6,5 lei din august 2025, 8 lei din ianuarie 2026), măsură deja amânată pentru data de 1 octombrie, asistăm astăzi la o nouă tergiversare pentru anul 2026, respectiv 2027 și la o încălcare flagrantă a încrederii medicilor și pacienților în aceștia, au transmis reprezentanții Patronatului Medicilor Specialiști cu Practică Independentă (PMSPI) și ai Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator (APMA).

În opinia celor două asociații, subfinanțarea ambulatoriului înseamnă "desconsiderarea" muncii medicilor specialiști, "ignorarea" nevoilor pacienților și "condamnarea la stagnare sau chiar destabilizarea celei mai eficiente" componente a sistemului medical, scrie Agerpres.



Medicii solicită respectarea promisiunii de creștere a valorii punctului, buget corespunzător pentru ambulatoriul clinic de specialitate, precum și o strategie transparentă și predictibilă pentru finanțarea cabinetelor independente.

Dacă aceste solicitări nu vor fi îndeplinite urgent, PMSPI și APMA iau în calcul forme de protest ce pot merge până la suspendarea parțială sau totală a activității în contract cu CNAS.