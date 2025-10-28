Oamenii de știință descoperă tot mai multe conexiuni între inflamație și cancer, iar rolul ibuprofenului devine tot mai interesant. Cum poate o pastilă atât de obișnuită să ofere protecție neașteptată?

Ce este ibuprofenul și cum funcționează

Ibuprofenul face parte din familia medicamentelor antiinflamatoare nesteroidiene (AINS). Acestea acționează prin blocarea enzimelor COX-1 și COX-2:

COX-1 protejează mucoasa stomacului, funcția rinichilor și coagularea sângelui.

COX-2 este principalul responsabil de inflamație.

Majoritatea AINS, inclusiv ibuprofenul, inhibă ambele enzime, motiv pentru care medicii recomandă administrarea lor cu alimente pentru a proteja stomacul.

Ibuprofenul și cancerul endometrial

Un studiu din 2025 a arătat că ibuprofenul poate reduce riscul de cancer endometrial - cel mai frecvent tip de cancer al uterului, care afectează în special femeile după menopauză.

Analizând peste 42.000 de femei timp de 12 ani, cercetătorii au descoperit că cele care luau cel puțin 30 de pastile de ibuprofen pe lună aveau un riscu de 25% mai mic de cancer endometrial comparativ cu cele care luau mai puțin de patru pastile lunar.

Interesant, aspirina nu a arătat același efect protector în studii similare, deși poate ajuta la prevenirea recurenței cancerului colorectal, scrie dcmedical.ro.

Potențialul ibuprofenului în alte tipuri de cancer

Ibuprofenul nu protejează doar împotriva cancerului endometrial. Studiile sugerează că ar putea reduce riscul de:

- cancer colorectal

- cancer de sân

- cancer pulmonar

- cancer de prostată

Acest efect este legat de capacitatea ibuprofenului de a reduce inflamația și de a bloca enzima COX-2, reducând producția de prostaglandine - substanțe care stimulează creșterea celulelor canceroase.