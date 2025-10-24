De la începutul perioadei de supraveghere a infecției cu virusul West Nile (02.06.2025) până la data de 23.10.2025 s-au înregistrat 49 cazuri dintre care 41 cazuri confirmate și 8 cazuri probabile de infecție cu virusul West Nile. Au fost înregistrate 2 decese.

Cazurile s-au înregistrat la următoarele grupe de vârstă:

Distribuția pe genuri este M/F=33:16, iar pe medii de rezidență: U/R=34:15.



Distribuția pe județe (în funcție de unitatea teritorială de expunere) este: municipiul București (16), jud. AB (1), jud. Brăila (5), jud. Botoșani (1), jud. Cluj (2), jud. Dâmbovița (1), jud. Dolj (1), jud. Galați (6), jud. Ilfov (4), jud. Iași (2), jud. Prahova (1), jud. Sibiu (1), jud. Sălaj (1), jud. Timiș (3), jud. Teleorman (1), jud. Tulcea (1), jud. Valcea (1), jud. Vrancea (1).

Au fost înregistrate 2 decese: jud. Brăila (1), jud. Timiș (1), cauza decesului fiind infecția cu virus West Nile.

Recomandările pentru populație sunt următoarele:

- să evite expunerea la țânțari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi;

- să utilizeze substanțe chimice repelente pentru țânțari;

- să împiedice pătrunderea țânțarilor în casă (prin plase de protecție la ferestre);

- să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei;

- să îndepărteze recipientele de apă stătută și gunoiul menajer din gospodărie.