Accentul se pune pe preparate simple, fără exces de grăsimi nesănătoase, prăjeli sau zahăr adăugat. Sunt evitate alimentele procesate, precum mezelurile, produsele de tip fast-food sau dulciurile ambalate. De asemenea, sunt excluse băuturile carbogazoase și produsele din făină albă rafinată.

Această dietă presupune o alimentație echilibrată, cu puternic efect antiinflamator și antioxidant, care contribuie la reducerea riscului de boli cardiovasculare, diabet zaharat de tip 2, hipertensiune arterială și declin cognitiv. Urmată constant, este asociată cu o viață mai lungă și mai sănătoasă. Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.