Alergia la soare poate fi declanșată din cauze ereditare, administrarea anumitor medicamente, atingerea unor plante sau chiar cauze necunoscute. Reacțiile pot dispărea fără tratament, dar erupțiile severe necesită consult medical și tratament local sau general.

Persoanele cu alergie sau sensibilitate crescută la soare pot preveni apariția reacțiilor prin evitarea expunerii la soare în orele cu lumină puternică și aplicarea de creme cu factor de protecție solară. Ai grijă de tine!

