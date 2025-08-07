Temperatura internă crește, în aceste cazuri, peste 40 de grade Celsius, iar simptomele pot include amețeli, greață, confuzie, piele uscată, roșie și fierbinte la atingere. Este o urgență medicală care necesită intervenție rapidă, altfel pot apărea leziuni grave la nivelul creierului și al altor organe vitale.

Primul ajutor în caz de insolație începe cu solicitarea de ajutor medical de urgență, urmată de mutarea persoanei într-un loc răcoros, cu picioarele ridicate deasupra nivelului inimii, înlăturarea hainelor și a accesoriilor, răcirea rapidă a corpului punându-l într-o cadă cu apă călduță, aplicarea de comprese cu apă rece pe gât, axile sau inghinal sau cu ajutorul unui ventilator. Se oferă lichide reci doar dacă persoana este conștientă. Răcirea se continuă până la sosirea echipajului medical. Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.