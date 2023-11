Bogdănel are în continuare nevoie de noi. El lupta cu zâmbetul pe buze cu boala pe care trebuie să o țină sub control toată viața: fibroză chistică. Acesta a fost la un nou control, iar medicii au decis să îi crească doza de tratament. Viața lui și a familiei s-a schimbat radical când a primit diagnosticul crunt. Acum, la cei 4 ani, Bogdănel ia 14 pastile pe zi și este dependent de aparatura medicală cu care face aerosoli. Costurile sunt uriașe, iar o mare parte din bugetul familiei merge către medicamente, aparate, alimente și fizioterapie. Cu toate acestea, Bogdan este un copil plin de energie, curajos și se bucură de fiecare clipă, însă are nevoie de noi toți.