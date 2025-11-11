Business Insider a publicat luni un raport care citează surse apropiate companiei, însă OpenAI a refuzat să comenteze informația. Totuși, concluzia poate fi trasă ca urmare a unei serii de angajări strategice care sugerează o direcție clară spre sectorul medical.

Managerii ChatGPT spun că aplicaţia are 800 de milioane de utilizatori activi săptămânal, iar mulţi dintre ei o folosesc pentru a căuta sfaturi medicale sau informații legate de sănătate.

În trecut, giganți precum Google, Amazon și Microsoft au încercat și ei să ofere utilizatorilor acces și control asupra datelor medicale, însă cu succes limitat. Serviciul de evidență medicală Google a fost închis în 2011, Amazon a renunțat în 2023 la brățara de fitness Halo, iar Microsoft a închis platforma HealthVault din lipsa interesului publicului.

Proiectul dezvoltat de OpenAI ar putea deveni primul instrument de sănătate digitală cu potențial global, construit pe baza unui model conversațional de inteligență artificială, care să integreze analiza datelor, consilierea personalizată și educația medicală într-o singură platformă.