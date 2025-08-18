Brațele robotice, controlate în timp real de medic, filtrează tremurul natural al mâinilor și permit realizarea unor gesturi fine, inaccesibile chirurgiei clasice. Această abordare reduce dimensiunea inciziilor, limitează pierderile de sânge și scade riscul de complicații postoperatorii.

Pacienții care beneficiază de intervenții prin chirurgie robotică au, de obicei, o recuperare mai rapidă și mai puțin dureroasă, cu o reluare mai promptă a activităților zilnice. Tehnologia este utilizată într-o gamă variată de specialități chirurgicale, inclusiv urologie, ginecologie și chirurgie generală, fiind considerată o soluție de vârf în tratamentul multor afecțiuni.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.