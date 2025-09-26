Potrivit presei, angajații instituției ar fi furat banii contribuabililor printr-o schemă bine pusă la punct. Mai exact, aceștia făceau cerere de avans pentru zilele de concediu către conducerea unității cu care erau în complicitate, spun jurnaliștii.

Unul dintre directori ar fi încasat o singură dată bani pentru 190 de zile de concediu, adică peste jumătate de an.

Pentru a nu fi prinși, aceștia au investit banii în imobiliare. Frauda a fost descoperită de Curtea de Conturi, care a anunțat autoritățile.