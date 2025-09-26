Bani furați de la sănătate și băgați în imobiliare: anchetă de proporții - 18 angajați, suspectați de delapidare

O nouă descoperire revoltătoare zguduie sistemul de sănătate din România. 18 angajați ai Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bacău au delapidat peste un milion de lei din fonduri publice și i-ar fi băgat în imobiliare. 

Potrivit presei, angajații instituției ar fi furat banii contribuabililor printr-o schemă bine pusă la punct. Mai exact, aceștia făceau cerere de avans pentru zilele de concediu către conducerea unității cu care erau în complicitate, spun jurnaliștii. 

Unul dintre directori ar fi încasat o singură dată bani pentru 190 de zile de concediu, adică peste jumătate de an. 

Pentru a nu fi prinși, aceștia au investit banii în imobiliare. Frauda a fost descoperită de Curtea de Conturi, care a anunțat autoritățile. 