Indiferent cat de precauta este o persoana in privinta evitarii germenilor, este posibil ca aceasta sa experimenteze o raceala la un moment dat in acest sezon. Tusea, durerile in gat si nasul infundat sunt printre cele mai frecvente simptome ale racelii si se diminueaza de obicei singure in decurs de 3 pana la 7 zile.