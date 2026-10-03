Ediție de colecție a emisiunii ”Tunurile pe politicieni” cu Claudiu Giurgea, de la 20.55

Fănel Bogos va fi față în față cu Claudiu Giurgea, de la 20.55, într-o ediție de colecție a emisiunii Tunurile pe politicieni.
Ilie Bolojan ar putea ajunge inculpat în dosarul în care e doar martor deocamdată. Interimarul uitat de cinci luni în Palatul Victoria are zilele numărate după audierea de la DNA.
Se vorbește de ridicarea imunității, iar omul de afaceri de la care a pornit totul vine în această seară la Televiziunea Poporului.
Fănel Bogos va fi față în față cu Claudiu Giurgea, de la 20.55, într-o ediție de colecție a emisiunii Tunurile pe politicieni. Tot atunci analizăm bilanțul negocierilor pentru formarea guvernului.
Sunt ore decisive, iar Dan Dungaciu intră în direct cu o analiză incendiară despre criza politică.
Cum se împarte puterea, pe cine ar putea nominaliza Nicușor Dan luni, aflați totul de la Realitatea PLUS în această seară.