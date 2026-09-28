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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS | Dirijorul Florin Totan, în premieră la Realitatea Plus: Cine este maestrul din spatele baghetei

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Scris de Catalina Anghel Publicat: 28 sept. 2026, 11:29

Cine este dirijorul Florin Totan? Renumitul muzician vine în premieră la podcastul REALITATEA - Ceva-n PLUS pentru a împărtăși povestea fascinantă a carierei sale și detaliile din spatele unui parcurs artistic excepțional.

Unul dintre cele mai surprinzătoare momente ale interviului este mărturisirea maestrului despre primii săi pași spre lumea muzicii clasice. Departe de a fi un copil minune crescut de mic într-un mediu muzical strict, Florin Totan s-a orientat inițial către mișcare și sport.

”Eu nu știam ce înseamnă muzică până la clasa a VIII-a. Am făcut o școală generală din cartier și am făcut foarte mult sport. Tatăl meu s-a hotărât să mă trimită la liceul de muzică și îmi amintesc cu nostalgie ce-mi zicea: «Ascultă-mă ce zic, că vei mânca cozonac, nu pâine!»” a spus Florin Totan.

De la jocurile de cartier la marile scene internaționale

Decizia vizionară a tatălui său i-a schimbat radical viața. Trecerea de la sportul intensiv de cartier la rigoarea și disciplina liceului de muzică a pus bazele uneia dintre cele mai apreciate cariere din lumea dirijatului.

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 2 octombrie, de la ora 15:00.

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