Viorica Dăncilă vorbește despre românii din diaspora cu "ăștia"

2019-11-19 22:35:33 OMRomân

diaspoola, ar trebui sa-ti fie rusine sa iesi in societate,( bine cel putin ca porti masca), Romanii "ãstia" care lucreaza in afara granitilor Romaniei nu sunt nici pe departe gunoaie asemanatoare domniei voastre. Sunt medici, ingineri, profesori, avocati, constructori, etc., OAMENI, care tin la tara si la viitorul ei, OAMENI care nu traiesc doar pentru prezent si pentru ei, ci se gandesc si la cei de acasa, de aceea, doar anul acesta au trimis peste trei miliarde de euro in Romania, dar din nefericire multe gunoaie din Romania beneficiaza de munca lor.... Sa nu uiti acest lucru diaspoola, sa nu uiti...