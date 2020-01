Viorica Dăncilă: "Florin Cîțu să vină în Parlament și să dea explicații"

2020-01-27 22:31:01 Paine si circ in Romanica

Pai tanti matale cu 2.8% deficit si ai luat-o in bot nu intelegi ca nu merge asa treaba? Cu cat imprumuti mai multi bani cu atat fericesti proprietarii de banci si esti vazut mai bine in societatea civila, civismul te aplauda si apoi trebuie sa-i cheltui nu conteaza pe ce, trebuie chieltuiti rapid ca sa fie nevoie de alte imprumuturi si tot asa. Nici Ceausescu nu a inteles treaba asta si uite unde a ajuns. Neamul mamaligarilor suporta multe la ce grad de prostie pe metru patrat exista in Romania. Numai uitati-va cine conduce tara si guvernul si ar trebui sa va treziti, oameni care nu-si pot justifica nici macar pantofii din picioare, care traiesc din trafic de influenta generator de plicuri cu spagi lunare. 7 case din meditatii , primar scapatat de provincie impreuna cu Orban cu venituri declarate demne de boschetareala nu au cum sa conduca tara asta decat la pierzanie. Toata lumea isi bate joc de ei, Trump de Iohannis, cand l-a vazut cat de mamaligar prost este l-a pus sa cumpera arm