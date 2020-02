Vasile Dîncu, interviu EXCLUSIV la Realitatea PLUS: ”Cu siguranță, PSD nu va mai câștiga alegerile următoare”

Într-un interviu realizat în exclusivitate de Octavian Hoandră, sociologul Vasile Dîncu a vorbit, în primul rând, despre o criză a politicii la nivel global. El a explicat cum vede această criză.

”Suntem într-o criză, toată lumea definește criza, dar nici Puterea și nici Opoziția nu spun despre esența crizei, că ea nu este legată doar de anticipate, dacă facem sau nu facem anticipate, dacă PSD face sau nu congres sau dacă Orban își face rapid o majoritate sau așteaptă până la alegerile viitoare. Cred că criza ține, în primul rând, de evoluția politicii românești în ultimii ani și am ajuns la un punct în care nu cred că mai poate funcționa fără un proiect de țară. De asemenea, cred că este o criză structurală în momentul ăsta. Este o criză a politicii la nivel global în care ne regăsim și noi.

În primul rând, avem o criză de lidership. Am ajuns ca în politică să nu mai fie oameni care au o autoritate în afara politicii. Politica are nevoie acum de expertiză. Pentru că este o competiție între politică și alte forme de reglemetare socială: Marile corporații, care sunt mai puternice decât guvernele, influențează guvernele. Apoi sunt organismele internaționale, care, din nefericire, în ultimii ani, prin formele progresismului lansat de Clinton și după aceea continuat în Europa, au adus corporațiile în rolul unor guverne și au adus reforme din afară care nu se potrivesc în zona noastră. Nu vreau să dau exemple care să deranjeze pe cineva. Pot să dau exemple ultimele guverne ale PSD, care au șocat, nu prin măsurile bune pe care le-au avut, că au avut proiecte bune, ci prin modul în care au fost reprezentați de anumiți oameni”, a declarat Vasile Dîncu la Realitatea PLUS.

Soluția în opinia acestuia, ar fi ca toate partidele să încerce să aducă în jurul lor oameni cu expertiză. ”Nu vorbesc doar de intelectuali care vorbesc la televizor, ci oameni cu expertiză din toate zonele. Avem un defect al democrației reprezentative, în sensul că se votează ce i se propune. Oamenii nu au alternative. Ce șanse are cetățeanul Octavian Hoandră să vadă pe o listă intelectuali? Partidele propun listele și votezi sau nu votezi acea listă. Ți se spune că democratic este să te duci la vot și te duci să votezi, dar, de fapt, noi votăm întotdeauna opțiunile politicii. Este foarte greu să se reformeze politica din afară. Avem iluzia schimbării. Este foarte greu să schimbi ceva dacă lista este proastă. Nu este corect să dăm vina pe electorat”, a mai spus sociologul.

Regândirea stângii românești

”Eu îl înțeleg foarte bine pe Marcel Ciolacu, am lucrat cu el în ultimele două luni. A luat sfaturi și de la mine. Problema este că un președinte interimar de partid, care vrea să fie reales, se lovește de două tendințe minimum în partid. În PSD este o tendință conservatoare, a celor care au fost la putere și care vor să-și mențină acest sistem, și cei care vor să schimbe ceva. Trebuie să aibă o mare forță, un mare curaj și chiar să fie ușor sinucigaș ca să dea dreptate unei singure părți, așa încât, un președintre într-o asemenea situație, interimar, caută să obțină un optim.

În PSD nu s-a făcut o dezbatere. Nu au venit cu nicio idee ideologică. Eu aș fi deschis să discut cu Tudose, cu Olguța sau cu ceilalți mari ideologi ai partidului care se ocupă de comunicare. Să discut public. Să aud variantele lor. Ce mai este stânga în viitor, în afară de pensii și salarii, că asta e un populism. La noi este o necesitate să se crească pensiile și salariile, că suntem prea jos cu ele, eu am înțeles asta. Dar trebuie să venim cu ceva în plus. Sunt o grămadă intelectuali în partid, mulți oameni care ar putea schimba, dar nu sunt toți la conducere”, a declarat Dîncu.

Despre intrarea în PSD

”Această propunerea să vin în acest cerc mi-au făcut-o Paul Stănescu și Marcel Ciolacu. Eu nu am spus că o să candidez neapărat, că nu candidez în orice condiții, trebuie să avem cât de cât un optim în echipa asta, care să permită schimbarea, care să permită să câștigăm în viitor. Pentru că vom intra în Opoziție. Cu siguranță, PSD nu va mai câștiga alegerile următoare, dar contează cum intri în Opoziție. Trebuie să intri în opoziție cu un mecanism parlamentar foarte bine pus la punct și cu echipă care să poată comunica bine, o echipă care să fie comunicabilă și să poată lucra împreună. Pentru că va veni un guvern destul de totalitar, nu în sensul dictatoria, ci în sensul că vor cumula tot. Așa cum PSD nu a înțeles multă vreme, nici viitorul guvern nu va înțelege că câștigătorul nu ia tot. Când câștigărtorul ia tot în politică, atunci se sinucide, de fapt”, a opinat Vasile Dîncu.

Cum vede PNL

”PNL se regăsește într-un mare pericol, pentru că a reușit, pornindu-se de la niște foarte mari greșeli pe care le-a făcut Liviu Dragnea și conducerea de atunci a PSD, schimbându-și trei guverne, având o comunicare greșită, doar pe problema justiției, PNL a crescut ca alternativă, fără să aibă un proces de reformare sau să aibă un program de țară. Nu au ajuns nici la o cale de comunicare cu USR -PLUS, au crezul că vor veni și vor afce ce va spune PNL, pentru că aveau președintele... De aceea, Partidul Național Liberal este într-o perioadă fastă, dar nu și-au rezolvat nici problema partenerilor de partea Draptă și nu au realizat un proiect care să-i ajute la o dinamică pozitivă”.

De ce facem anticipate

”Și Puterea și Opoziția au două iluzii legate de anticipate. Cred că dacă vor face anticipate în momentul ăsta vor reuși să scape de judecata publică în septembrie, când vor trebui să mărească pensiile. În septembrie, când vor fi în luna de miere, vor deconta acest lucru. Nu scapă de asta. Eu nu cred că este mare diferență dacă le facem în iulie sau în octombrie. Este o iluzie a PNL. PSD crede că dacă vor fi atunci ne vom pune pe picioare și va reuși, cu o nouă echipă, să câștige ceva în plus. Da, ar putea să câștige cu condiția ca Congresul de acum să arate o schimbare. Să arate oameni noi la conducerea partidului, oameni tineri, intelectuali, un proiect al partidului. Să creeze solidaritate internă să poată reveni să schimbe ceva din viața oamenilor. Dacă PSD nu va trece de prima probă la Congres, să fie o primăvară pentru Stânga, să aibă un sistem de alianețe să intre în parlament cu o cifră cu trei în față încât să conteze în bătălia din Parlament. Eu cred că atunci când te ține în priză Opoziția ai o longevitate mai mare.

România ar câștiga dacă se produce alternativa și vom avea o opoziție puternică, să-i țină în priză pe cei de la putere. Să-i facă să facă ce trebuie”, a mai spus Vasile Dîncu.