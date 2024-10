MARIAN VANGHELIE: Iohannis va face toate pasurile cu Geoană acum, ai să vezi.

MARIAN VANGHELIE: Oamenii ăștia, cu informațiile mele... nu m-au mințit niciodată... Ce s-a întâmplat cu mine și ce știam că se va întâmpla... Tuturor ne e frică, așa, deci de-aia am și sânge-n BIIP ... știu tot ce se întâmplă și cu Coldea și cu alea, nu știm data.

MARIAN VANGHELIE: PSD e partidul, cum dracu... dar noi partidul ... noi îl susținem pe Mircea Geoană candidat. Păi dacă-s toți colegii lui, cum să nu-l susțină.

RADU CRISTESCU: Și atunci Diaconescu până pe patru se retrage și spune domnule, ei sunt și diplomați. Domnule, eu mă retrag!

MARIAN VANGHELIE: Am lăsat-o un pic, am vorbit și eu, dar am lăsat-o pe doamna Andronescu că e mai ușor. Are o anumită ascensiune asupra lui.

MARIAN VANGHELIE: Eu îi dau lui Mircea ce vrea. Tot îi e frică să se lipească de mine cu ceasurile. A trecut supărarea. Și dacă rămân supărat, pe cine aleg, mă? Zi-mi și mie pe cine votăm? Pe ăsta îl știu, îi știu toate dedesubturile, a lu\" nevastă-sa, soacră-sa, la toți. Din șase faci două, cu cine faci două, cu Ciolacu.

MARIAN VANGHELIE: Am dat 100 de mii numai pe semnături, dacă vrei să știi așa.

MARIAN VANGHELIE: ... tâmpitul ăsta de Geoană, că pare mai așa. Mecla lui cu NATO, la generația asta care vor să fie americani să mănânce Mc Donalds, prinde. Dobitocul câștigă, mă.



MARIAN VANGHELIE: Știi cât m-au costat doar semnăturile? Te întreb așa .. BIIP 300 de mii de euro.



MARIAN VANGHELIE: Eu îți expun una din calitățile lui. E fricos. Fricos, nu pe asta cu văzutu... E fricos pe tot, e BEEP.

MARIAN VANGHELIE: Iese Geoană președinte, crede-mă, nu bat câmpii. Am muncit toată viața mea, am dat 500 de case la serviciu, 500 de case... și am condus bine.

MARIAN VANGHELIE: Așa este Geonică al nostru, așa este. Încă o dată, te duc jos acum să vezi câte semnături i-am strâns. Le am pe ale mele 200 de mii...

El are niște ciudățenii, nu se ține de cuvânt, dacă vrei să-ți spun.

MARIAN VANGHELIE: ...Geoană, eu am fost miza lui. Dacă eu scriam de el...pe mine de-aia m-au încurcat și m-au nenorocit în toate felurile.

MARIAN VANGHELIE: Păi el...așa-i spun americanii. Îți spun ceva. Eu îl cunosc pe Geoană, cum îmi știu chiloții de pe mine.