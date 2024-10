„Noi ne confruntăm cu niște băieți care aleargă că nu mai au niciun loc. Au venit până la mine să-i pun pe liste pe Partidul Social-Democrat Independent al cărui președințe sunt. Eu nu vorbesc cu președintele Geoană.

Sunt niște deputați. Asta vreau să fie clar. Niște deputați care în momentul de față sunt la PSD și care fac jocurile cu domnul Ciolacu. În discuție, ei îl făceau pe Ciolacu în toate felurile. În discuție, domnul Cristescu îmi spunea că domnul Ciolacu l-a dat afară de la Statu Mare. Am vorbit de dimineață foarte mulți specialiști. Vreau să duc înregistrarea la niște specialiști să se vadă cât de bine este prelucrat. E falsificată, da”, a spus Marian Vanghelie.



„Eu nu spun că nu am avut discuția, eu spun că ei au tăiat tot ce au spus ei despre Ciolacu.

Eu am făcut un partid cu oameni, care este vorba de 5.000 de oameni care s-au stâns repede în două luni, care vor să candideze, doamnă. Sunt oameni veniți de la diverse partide politice, sunt foști presediști vechi, sunt foști prieteni de-ai mei. Deci am făcut pentru fiecare vrea să intre în parlamentar. Ce vom decide noi la un moment dat? Noi am decis în principiu să-l susținem pe Cristi Diaconescu. Dar noi n-am avut nicio discuție cu Mircea Geoană, să-l susține pe Mircea Geoană, a mai spus Vanghelie.

Stenograme explozive: Ce planuri are Marian Vanghelie pentru ca Mircea Geoană să ajungă președinte