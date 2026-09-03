USR începe să piardă oameni. Un senator pleacă din partid și atacă dur conducerea: „Mai pot să-mi păstrez integritatea dacă rămân?”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 08:33

O nouă lovitură pentru USR. Senatorul de Galați Gheorghe Ștefănache părăsește partidul și va activa ca independent, acuzând ruptura dintre conducerea centrală și organizațiile locale, dar și deciziile cu care spune că nu se mai identifică. Plecarea sa arată că tensiunile din interiorul formațiunii încep să producă pierderi politice concrete.

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