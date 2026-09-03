USR începe să piardă oameni. Un senator pleacă din partid și atacă dur conducerea: „Mai pot să-mi păstrez integritatea dacă rămân?”

O nouă lovitură pentru USR. Senatorul de Galați Gheorghe Ștefănache părăsește partidul și va activa ca independent, acuzând ruptura dintre conducerea centrală și organizațiile locale, dar și deciziile cu care spune că nu se mai identifică. Plecarea sa arată că tensiunile din interiorul formațiunii încep să producă pierderi politice concrete.
USR începe să plătească politic pentru tensiunile interne și pentru ruptura tot mai vizibilă dintre conducerea centrală și oamenii din teritoriu. Senatorul de Galați Gheorghe Ștefănache a anunțat că pleacă din partid și că își va continua mandatul ca independent, după ce a ajuns la concluzia că valorile sale nu mai sunt compatibile cu direcția în care merge formațiunea.
Este o plecare grea pentru USR tocmai pentru că nu vine din partea unui simplu membru, ci a unui parlamentar ales pe listele partidului. Ștefănache spune deschis că a ajuns să se întrebe dacă își mai poate păstra integritatea rămânând în formațiune și își justifică demisia prin fidelitatea față de propriile valori și față de oamenii care l-au votat.
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„Demisia mea este o formă de fidelitate față de valorile mele și ale familiei mele, dar mai ales față de gălățenii cărora le-am promis că le voi schimba viața în bine dacă mă vor investi cu votul lor și cărora le sunt dator să rămân pe baricadele luptei cu psd-ismul la Galați”, a declarat Gheorghe Ștefănache într-o postare pe rețelele de socializare.
De ce pleacă Gheorghe Ștefănache din USR?
Una dintre principalele nemulțumiri invocate de senator privește situația organizației USR Galați. Ștefănache acuză o „inactivitate asumată” la nivel local și transmite că nu mai poate accepta modul în care funcționează filiala din care a făcut parte.
„Oricât de atașat aș fi de activitatea partidului la nivel central și parlamentar, nu pot accepta inactivitatea „asumată” a structurii politice locale din care deja am făcut parte”, a motivat senatorul.
Plecarea sa pune USR într-o poziție dificilă, pentru că problema descrisă nu mai este doar una de imagine sau de dispută internă. Partidul pierde efectiv un parlamentar, iar criticile vin chiar din interior, de la un om care până acum reprezenta formațiunea în Senat.
Pe cine atacă senatorul după plecarea din USR?
Ștefănache nu își limitează criticile la filiala din Galați. El atacă direct și liderii naționali ai partidului și sugerează că discursul conducerii centrale nu rezolvă problemele organizațiilor locale.
„Cei care poartă stindardul luptei cu sistemul – mă refer aici în principal la Dominic Fritz, nu vor candida niciodată la Primăria Galați. Iar Diana Buzoianu, Oana Țoiu, Irineu Darău și Radu Miruță nu vor fi prezenți niciodată pe listele pentru Consiliul Local și Consiliul Județean Galați. La Galați, din partea USR Galați vor trebui să candideze useriști gălățeni, dar nu doar pentru a încărca listele electorale”, a transmis Ștefănache.
Mesajul lovește direct în conducerea USR: senatorul le reproșează liderilor de la centru că nu sunt cei care vor duce lupta electorală în teritoriu și că organizațiile locale nu pot exista doar pentru completarea listelor. Critica sa sugerează o ruptură între partidul condus de la București și oamenii care trebuie să construiască efectiv organizațiile în județe.
Ce arată plecarea lui Ștefănache despre problemele din USR?
Demisia senatorului este un nou semnal că nemulțumirile din USR nu mai rămân doar în interiorul partidului. Când un parlamentar ales pe listele formațiunii ajunge să spună public că plecarea este necesară pentru a rămâne fidel propriilor valori, problema devine una politică, nu doar personală.
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Pentru USR, costul este concret: pierde un senator și primește, în același timp, un atac direct la adresa modului în care este condus partidul. Ștefănache vorbește despre inactivitate locală, despre o conducere centrală ruptă de realitatea din Galați și despre lideri care, în opinia sa, nu vor fi cei care își asumă confruntarea electorală în teritoriu.
Plecarea sa nu demonstrează, de una singură, existența unui exod din USR, dar este un semnal clar că deciziile și modul de conducere al partidului produc deja rupturi vizibile. Iar pentru o formațiune care își construiește discursul public pe reformă, integritate și schimbarea clasei politice, faptul că un senator pleacă tocmai invocând problema propriilor valori este o lovitură dificil de ignorat.