"Stam acolo de aproape doua saptamani. Sunt zeci de ore de nu stiu ce. A iesit pe surse un dialog. Este complet fictiv. Ala dintre mine, Tanczos Barna si Adrian Caciu este o inventie cap-coada.

Stenograma. Domne, cand zici stenograma, inseamna o inregistrare, ceva. De fapt, este cineva de la PSD care are un vis umed despre cum ar trebui sa mi se vorbeasca mie si ce ar trebui sa zic eu, daca as fi complet stupid si, paf!, ei baga stenograme.



Daca am enervat pe unii si sunt clabuci la ***, va salut, m-am obisnuit. Eu dorm foarte bine cand ma injura *** seara. Nu e niciun fel de problema.



Am tinut un jurnal detaliat. Ala va fi publicat... la pensie, cand nu vreau sa mai fac politica.

Nu este un jurnal zilnic, sunt momente importante din cariera mea politica, unde efectiv scriu ce se vorbeste, stii? Vor avea o valoare istorica la un moment dat. E fabulos", a declarat Cristian Ghinea, reprezentant USR la negocieri.