"In conditiile date vom avea un guvern si putem observa faptul ca procedurile se deruleaza foarte repede si exista intelegere in sensul acesta.



Daca privim un pic in urma, daca guvernul dadea o hotarare si declansa procedurile prezidentiale, procedurile mergeau concomitent si intram intr-o stare de normalitate. Sa nu ne asteptam nici la demisie, nici la interimatul de catre Bolojan. Deci vom avea guvern, depune juramantul intr-o zi doua si apoi prezidentiale.



Noi discutam despre ce face nu ce ar trebui sa faca. Daca revenim la 83 din Constitutie, mandatrul e de 5 ani se prelungeste doar intr-o singura situatie exceptionala pe care o stim intr-o lege organica. In rest, ar trebui sa preia presedintele Senatului. Nu cred ca se va intampla, nici Bolojan nu are nicio intentie si nici presedintele sa plece.



Ciolacu va fi premier, Bolojan presedintele senatului, aproape stim si ministerele.



Nu va sesiza nimeni asa ceva, Iohannis are acoperirea punctului 22 din HF Curtii. Curtea ne-a trimis la Constitutie, a citat un alineat din Constitutie, nu a adaugat, intelegeti ce vreti, respectati cum stiti si Constitutia si legea", a declarat Tudorel Toader la Realitatea PLUS.