Deși în realitate lucrurile nu stau deloc așa, pentru că, potrivit procedurii, rechizitoriul ajunge să fie public abia după ce începe judecata și se aprobă accesul la instanță.

Mai mult decât atât, în cazul lui Călin Georgescu, nici măcar n-a început pe fond și nici nu i s-a dat vreun termen, însă nu doar Nicușor Dan, cât și toată presa sistemului a început să aplaude rechizitoriul fantezist chiar din ziua anunțului.

Cine a făcut public rechizitoriul lui Georgescu înainte de termen

„Rechizitoriul este public.

Deci, în momentul în care parchetul a pronunțat că l-a trimis la instanță, în acel moment, rechizitoriul este public. Deci, e un document la care are acces orice cetățean. Nu avea voie să dea informații în timpul anchetei procurorilor, atunci nu avea voie să dea informații în timpul anchetei.

Eu înțeleg că domnul procuror general a prezentat rechizitoriul cu care Călin Georgescu a fost trimis în judecată. Deci, din moment ce a fost trimis la instanță este un document public.”, a transmis Traian Băsescu.