Traian Băsescu: ”A venit vremea unificării Dunării cu Rinul”

”A venit vremea unificării Dunării cu Rinul.

Pactul Ecologic European (Green Deal) ce are obiectiv ca în 2050 Europa să fie neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon. Asta înseamnă un program de reducere masivă a poluării, transportul rutier de marfă fiind unul din cei mai mari poluatori. Este o bună oportunitate pentru punerea în valoare a magistralei de transport pe apă Rin - Main - Dunăre. Va fi cea mai nepoluantă și ieftină variantă de transport care va lega Constanța de Rotterdam și Marea Neagră de Marea Nordului.

Cei 2900 km de cale navigabilă interioară (Rinul 700 km și Dunărea 2200 km - din care România controlează 1085 km) străbat 10 țări și un mare număr de capitale, mari orașe centre industriale, sociale și culturale.

În Plenul Parlamentului European am cerut Comisiei Europene să stimuleze începerea negocierilor între Comisia Dunării și Comisia Rinului în vederea unificării Regulamentelor de Navigație și a Regulamentelor de Siguranță a Navelor, condiții obligatorii pentru ca navigația să se poată desfășura pe toată lungimea căii navigabile.

Unificarea Regulamentelor celor două fluvii ar crește traficul pe Dunăre de la 70 mil. tone/an la 500 mil. tone/an stimulând în același timp creșterea traficului de mărfuri pe Canalul Dunăre - Marea Neagră, dezvoltarea sistemelor de transport multimodale minim poluante-în deplin acord cu Pactul Ecologic, industrii nepoluante, orașe care și-ar relansa dezvoltarea, modernizarea și dezvoltarea terminalelor multimodale în porturile de la Dunăre, ar crea un mare număr de locuri de muncă pe nave și la uscat, va genera comenzi către șantierele navale pentru construcția de nave care să îndeplinească standardele tehnice necesare pe Rin etc.

Mai jos aveți harta căii navigabile și intervenția mea din Parlamentul European cu privire la unificarea regulilor celor două fluvii”, a scris Traian Băsescu pe Facebook.