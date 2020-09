Trădarea lui Mohammad Murad: cum a schimbat tabăra la alegeri 

Zanfir Iorguş a postat, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, un mesaj în care afirma că a intrat în cursa electorală pentru a convinge forţele de opoziţie din Mangalia că numai împreună pot stopa degradarea vieţii sociale şi economice a municipiului, dorind îndepărtarea actualei administraţii.

"Interesul Mangaliei trebuie să primeze, iar orgoliile politice sau personale trebuie lăsate la o parte. Împreună suntem mai puternici şi tot împreună putem reclădi oraşul nostru care este blocat în timp, dar şi înglodat în datorii. Vremurile politice sunt altele astăzi! Fiind un singur tur de scrutin, votul cetăţeanului este minimalizat când sunt mai mulţi candidaţi. Am spus-o şi o repet: nu vom câştiga decât dacă vom fi mulţi şi uniţi. Am reuşit să aduc alături de mine mai multe partide politice şi în continuare cred că este nevoie de toate forţele de opoziţie şi de bună credinţă care pot aduce un plus la această construcţie. Politica naţională a partidelor blochează posibile colaborări benefice la nivel local", a transmis candidatul PSD, până ieri.

Interesant este faptul că Iorguş a cerut sprijinul celor care au încredere în el pentru a-l vota pe Mohammad Murad, candidat independent la Primăria Mangalia.

"Cer sprijinul celor care au încredere în mine să îl votăm pe Mohammad Murad la funcţia de primar şi echipa mea de consilieri PSD + ALDE + PNŢCD la Consiliul Local. Asta, pentru binele oraşului nostru. Această colaborare politică este o garanţie că tinerii noştri rămân acasă alături de familie şi să îşi construiască un viitor stabil aici. De asemenea, părinţii noştri trebuie să aibă parte de atenţie şi respect!", a explicat Iorguş.

Primăria Mangalia este condusă, din 2012, de Cristian Radu.